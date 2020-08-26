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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن بشرى سارة لطلاب «SAT»: تم إدراجكم ضمن الممتحنين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:04 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تواصلت مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات الـSAT الدولية هذا العام، والمقررة لها أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.

واختتمت، أن الخطوة جاءت في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، على مستقبل الطلاب المتقدمين للاختبارات، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

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