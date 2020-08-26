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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناهد السباعي ضيفة شرف مسلسل «في بيتنا روبوت»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:58 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
منار إبراهيم
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تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تخوض بطولته الفنانة شيماء سيف، كضيفة شرف في إحدى حلقات العمل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كانت شيماء سيف بدأت تصوير المسلسل خلال الفترة الماضية، في سرية تامة، حيث كان من المقرر أن تستكمل تحضيرات مسلسلها الآخر "بالقوة" ولكنه توقف نظرًا لانتشار فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يكون المسلسل 45 حلقة وكل 15 حلقة بعنوان مختلف، ولكن قررت الجهة المنتجة أن تكون كل حكاية مستقلة عن الأخرى.

"في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلي زاهر، ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج مشترك بين سينرجي وروزناما.

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