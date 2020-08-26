10 معلومات عن عفاف عبد الرازق صاحبة «مجلة التليفزيون»

رحلت صباح اليوم الأربعاء، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، زوجة الكاتب الصحفي نبيل عصمت،، عن عمر يناهز ٨٠ عاما، وتم تشييع جثمانها من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، لمقابر الأسرة "الوفاء والأمل"ب مدينة نصر.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها:- تخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس.- كانت عضوا بالاتحاد القومي الذى كان يترأسه السادات.- عملت في العلاقات العامة بالتليفزيون المصري.- بدأت مذيعة ربط، ثم قدمت برامج منها "مجلة التليفزيون، الأرض بتتكلم عربي، وعن إذنك".- عملت في تليفزيون الإمارات ثم عادت إلى بيتها ماسبيرو.- تزوجت من الكاتب الصحفي نبيل عصمت، وكانت صاحبة فكرة عموده "عزيزي".- تقلدت مناصب كثيرة منها كبير مقدمى البرامج عام 1979، ووكيل وزارة الإعلام.- ارتدت الحجاب عام 1992 وابتعدت عن الشاشات.- تحولت للعمل الإذاعي وقدمت عبر الشرق الأوسط برنامج "سهرة عائلية".- عام 1998 خرجت على المعاش وتقلدت وسام العلوم والفنون.