رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البطوطي: زيارةً «بولوليكاشفيلي» لمصر مهمة في توقيت صعب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:31 م
سعيد البطوطي
سعيد البطوطي
فاتن غلاب
طباعة
قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن زيارةً زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لتفقد إجراءات السلامة التي تتخذها الحكومة المصريةً للمنشآت السياحية والفندقية هامة ولها مردود إيجابي فعال.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الزيارة لاقت مردودا جسد على مستوى الإعلام العالمي رغم أنها جاءت في توقيت صعب، حيث إن هناك تخوفات من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأكد أنه رغم ذلك فالزيارة تعد جيدة، خاصة فيما يتعلق باستعدادات مصر لاستقبال السائحين في حال العودة، وتعتبر رسالة جيدة لتوصيل فكرة أن مصر تسعى للحفاظ على سائحيها.

وتابع: "خاصة أن هناك تخوفات دولية من انتشار الوباء مرة أخرى، وهذا جعل الحكومة الفيدرالية الألمانية تقرر اليوم مد تمديد تحذير السفر لغرض السياحة إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر. حيث اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي في برلين المقام حاليا".

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

«القوى العاملة»: صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل متضرر من كورونا

انقطاع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«كل يوم شاعر».. إيمان بكري تلقى قصائدها ضمن فعاليات «الثقافة بين إيديك»

ميراث يجمع بين قلبين تتشابه ظروفهما فى رواية «حكاية فرح»

«هيئة الكتاب» تتيح نسخة «حكايات الولاد والأرض» مجانًا

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»