البطوطي: زيارةً «بولوليكاشفيلي» لمصر مهمة في توقيت صعب

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن زيارةً زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لتفقد إجراءات السلامة التي تتخذها الحكومة المصريةً للمنشآت السياحية والفندقية هامة ولها مردود إيجابي فعال.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الزيارة لاقت مردودا جسد على مستوى الإعلام العالمي رغم أنها جاءت في توقيت صعب، حيث إن هناك تخوفات من الموجة الثانية لفيروس كورونا.وأكد أنه رغم ذلك فالزيارة تعد جيدة، خاصة فيما يتعلق باستعدادات مصر لاستقبال السائحين في حال العودة، وتعتبر رسالة جيدة لتوصيل فكرة أن مصر تسعى للحفاظ على سائحيها.وتابع: "خاصة أن هناك تخوفات دولية من انتشار الوباء مرة أخرى، وهذا جعل الحكومة الفيدرالية الألمانية تقرر اليوم مد تمديد تحذير السفر لغرض السياحة إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر. حيث اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي في برلين المقام حاليا".