شعيب يناقش التعاون بين محافظة مطروح والمقاولون العرب

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام.وأوضح محافظ مطروح أنه تمت مناقشة أوجه التعاون بين محافظة مطروح وشركة المقاولون العرب في عدد من مشروعات التنمية بالمحافظة، وجهود الشركة خاصة بمدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات الأخرى.ووجه نائب رئيس مجلس المقاولون العرب الشكر لمحافظ مطروح على تذليل العقبات مع استعداد الشركة الدائم لدعم وتنفيذ المشروعات، مشيدًا بما يتم على أرض مطروح من مشروعات قومية وبنية تحتية وخدمية ترتقى بمحافظة مطروح الواعدة.من جانبه أهدى المهندس حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، درع الشركة إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام تقديرًا لجهود المحافظة وتعاونها مع الشركة من أجل تذليل العقبات.