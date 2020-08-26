السبت.. انطلاق أولى حلقات حكاية «أمل حياتي» لحنان مطاوع

تنطلق أولى حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا»، والتي تحمل عنوان «أمل حياتي»، يوم السبت المقبل، وتخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع.وتعرض حكاية «أمل حياتي» على شاشة قناة«dmc» في تمام الساعة الثامنة، مساءً بدءًا من السبت المقبل، على أن تعاد على شاشة «dmc دراما» في تمام الساعة الحادية عشر مساء.حكاية «أمل حياتي» بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وتعتبر الحكاية ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» الذي يضم أكثر من قصة في آن واحد.