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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس شاب ألقى ابن عمه من الطابق الـ8 في الهرم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:14 م
حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجل عمه عن طريق إلقائه من الطابق الثامن بسبب خلافات عائلية في الهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد سقوط عامل من الطابق الثامن، ما أسفر عن مصرعه، انتقل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة.

وتبين من خلال إجراء المعاينة، ومناظرة الجثة، والتحريات، أن المجنى عليه يقيم بصحبة ابن عمه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية، ما دفع المتهم لإلقاء ابن عمه من الطابق الثامن، ليلقى مصرعه على الفور.

تمكن الرائدان محمد طارق ومحمد سعودى، معاونا مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف عن تفاصيل ارتكابها أمام المقدم محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

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