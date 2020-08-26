مصر للطيران تسيير40 رحلة غدا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران غدًا الخميس، 40 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت، و7 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية، بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة إلى كل من الاقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها ما يقرب من 3500 راكب.