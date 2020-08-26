«الوفد» ينفي إعداد قائمة لمرشحيه فى انتخابات «النواب»

نفى فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قائمة بأسماء شخصيات وأعضاء من الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدًا أن هذه الشائعات هدفها إحداث بلبلة ووقيعة بين صفوف الوفديين.وأشار بدراوي إلى ما أعلنه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد مؤخرًا أن الحزب لم يطرح حتى الآن اسم أي من الأعضاء لخوض الانتخابات المقبلة.وناشد بدراوي الوفديين بعدم تصديق أي شائعات الهدف منها زعزعة استقرار الحزب، مشددًا على ما قاله رئيس الوفد في اجتماع الهيئة العليا أننا نعمل بوضوح وبشفافية وفي النور، إذ أنه ليس لدينا شيء نخاف منه لنخفيه.وحذر سكرتير عام الوفد مروجي مثل هذه الشائعات من أنه سيعرض نفسه للعقوبات الواردة باللائحة.