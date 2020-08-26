430 مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة في مطروح

أوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة استعدت بعدد 430 مسجدا كبيرا بنطاق المحافظة لاستقبال المصلين لإقامة شعائر الجمعة، مع الالتزام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار إلى أن مديرية الأوقاف قامت بحملة واسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال المصلين وإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى الجمعة القادمة، مع الالتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف.وأكد أن مدة خطبة الجمعة لا تتجاوز 10 دقائق، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.وشدد على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة وإحضار المصلاة الشخصية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالمحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن تفعيل قرارات مجلس الوزراء بعودة إقامة شعيرة الجمعة بالمساجد الكبرى ابتداء من بعد غد الجمعة 28 أغسطس القادم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.