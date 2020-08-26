«أجساد غير مُروضة» يفتتح الموسم الفنى لجاليرى مصر

أعلن جاليري مصر عن انطلاق موسمه الفني الجديد بمعرض للفنانة وئام المصري، تحت عنوان "أجساد غير مُروضة" اعتبارًا من الأحد 6 سبتمبر2020 في الساعة السابعة مساءً ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.وكشفت وئام المصري عن مضمون العرض قائلة: "أتوق إلى الحرية والخلاص.. مشاعر كالعاصفة تعتريني.. تعصف بي. مدينتي تنهار وتُبني في لحظات.. شظايا من هنا وهناك.. الخلاص هنا ولكنها تضيق بي كلما اتسعت.. تفحلت وطغت حتى فرضت سطوتها على عالمي.. تمزقت أجسادهم وتناثرت لا منطقيًا.. لا وجود للقدوة بل تضاءلت لدرجة التلاشي.. من يسن القيم والمثالية.. لماذا نسعى للكمال ولا وجود له !! لماذا لا نتقبلنا كما نحن! لا يتقبلنا العالم على ما نحن عليه!".من جانبه، أكد محمد طلعت، مدير الجاليري، على أهمية العرض المرتقب لما تمثله "المصرى" من شخصية فنية تميل دومًا إلى تناول قضايا ومفاهيم من الوقع تشتبك خلالها مع سياقات اجتماعية معاصرة، وتميز تجربتها الفنية بالجرأة والموهبة عند تحويل أفكارها ومشاعرها إلى مشاهد تصويرية قادرة على استثارة المٌتلقي للتفاعل معها رويدًا رويدًا حتى يصير جزءًا منها.وئام المصري، مدرس بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عُرضت أعمالها محليًا ودوليًا في معارض ومهرجانات وبيناليات ومتاحف حول العالم مثل: البينالي الأول للكتاب بالمتحف القومي برومانيا (2018)، بيروت أرت فير (2018)، سمبوزيوم الأقصر الدولي في دورته العاشرة مصر (2017)، بينالي بكين الدولي الخامس للفنون المعاصرة عام 2012 (الصين). كما شاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية بمصر والخارج وحصلت على أكثر من 25 جائزة ومنحة دراسية من مؤسسات مختلفة بمصر والخارج. أعمالها ضمن المقتنيات الخاصة لدى العديد من المؤسسات مثل: مكتبة الإسكندرية، متحف الفن المصري الحديث، المتحف الوطني القومي ببوخارست، ومقتنيات خاصة لدى أفراد بمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والإمارات.