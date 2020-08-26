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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كثيف فى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى بجامعة طنطا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:46 م
تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن معامل التنسيق بالجامعة شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للقبول بالجامعات للعام الدراسي 20202021، خلال المرحلة الأولى للتنسيق والتي بدأت اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 22 أغسطس الجاري، والمقرر انتهائها اليوم الأربعاء.

وأوضح الرفاعي، أنه تم فتح 6 معامل حاسب آلي بالجامعة أمام الطلاب وتخصيص عدد من الكوادر الفنية تيسيرا على الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرًا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا حتى مساء اليوم، مؤكدا أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

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