إقبال كثيف فى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى بجامعة طنطا

أكد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن معامل التنسيق بالجامعة شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للقبول بالجامعات للعام الدراسي 20202021، خلال المرحلة الأولى للتنسيق والتي بدأت اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 22 أغسطس الجاري، والمقرر انتهائها اليوم الأربعاء.وأوضح الرفاعي، أنه تم فتح 6 معامل حاسب آلي بالجامعة أمام الطلاب وتخصيص عدد من الكوادر الفنية تيسيرا على الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مشيرًا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا حتى مساء اليوم، مؤكدا أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق.