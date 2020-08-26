أمريكا: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام منذ 25 عامًا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن أمله في البناء، والاستفادة من معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لتحقيق السلام في المنطقة.وأضاف بومبيو، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أبرز خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عصر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة شرق أوسطية شملت 4 دول.وجاء "بومبيو" قادمًا من مملكة البحرين، حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.وخلال زيارته إسرائيل، الإثنين الماضي، أشاد بومبيو بمعاهدة السلام مع الإمارات.وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيسافر إلى الإمارات ليهنئها على معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وقوبلت بإشادة عربية ودولية واسعة.