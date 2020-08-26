رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفر ووصول 13 ألف راكب على متن 122 رحلة جوية بمطار القاهرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:42 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
طباعة
تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 122 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.

وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: «الترقب» بشأن كورونا سيستمر حتى بعد تحقيق «صفر إصابات»

شاهد.. مروان محسن يرد على منتقديه بهدف عالمي في الجونة

انقطاع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل

«الوطنية للانتخابات»: «الغرامة ممكن تبقى 10 جنيه.. واللى عنده عذر يقدمه»

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«كل يوم شاعر».. إيمان بكري تلقى قصائدها ضمن فعاليات «الثقافة بين إيديك»

ميراث يجمع بين قلبين تتشابه ظروفهما فى رواية «حكاية فرح»

«هيئة الكتاب» تتيح نسخة «حكايات الولاد والأرض» مجانًا

«قلق الأمسيات» تفوز بجائزة «المان بوكر العالمية 2020»