وزير الاتصالات: ربط 32 ألف مبنى حكومى بـ«الفايبر» بـ6 مليارات جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على المرحلة الثانية من تطوير شبكة الإنترنت، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، موضحًا أنه تم ربط أكثر من نحو 5500 مكتب بكابلات "الفايبر" خلال خطة تطوير شبكة المكاتب الجماهيرية، ومن المستهدف ربط نحو 32 ألف مبنى حكومي بتكلفة 6 مليارات جنيه، ضمن خطة الوزارة لبناء مصر الرقمية.وأضاف طلعت، في تصريحات لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر صحفي اليوم بالقرية الذكية، أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات أثبتت نجاحها في استيعاب زيادة سعات الاستخدام وزيادة عدد ساعات الذروة جراء جائحة كورونا، موضحًا أن جرى الانتهاء من تطوير 316 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، واستهداف الانتهاء من تطوير 780 مكتب بريد بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه.وأضاف، أن الهيئة تتجه إلى زيادة ماكينات الصراف الآلي من 350 مكتبًا إلى 700 ماكينة "ATM"، في إطار التيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات، فضلًا عن إتاحة سيارات إضافية مجهزة بأوقات صرف المعاشات لمنع التكدس في بعض المكاتب.