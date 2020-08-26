«مصر للطيران» تسير 15 رحلة إلى مطار أسوان الشهر المقبل

تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية إلى المطارات الداخلية، حيث تسير رحلة يومية بين مطاري القاهرة وأسوان بداية من الشهر المقبل وحتى منتصفه، وذلك في إطار استعدادات الشركة لقرب حلول الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد كثافة ركابية محلوظة إلى محافظات جنوب الصعيد.من جانبها، استعدت السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي بقيادة الطيار باسم بيومي، لاستقبال الرحلات الجوية الداخلية والسياحية المقرر وصولها مع بداية الفصل الشتوي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.وتقوم السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار أسوان الدولي.