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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«توت عنخ آمون» كتاب مصور للأطفال لـ بيكالاينين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:50 م
كتاب مصور للأطفال
كتاب مصور للأطفال لـ بيكالاينين
إيمان عادل
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أصدرت الجامعة الأمريكية كتاب "توت عنخ آمون في هيروغليفيتي" للكاتبة لينا بيكالاينين، ضمن سلسلة إصدارات كتب الأطفال التي تصدرها الجامعة ضمن النشاط الصيفي لهذا العام.

الكتاب يشتمل على حكايات مصورة بأسلوب جذاب عن حياة الملك الأكثر شعبية في العصر القديم توت عنخ آمون.

لم يرتبط الملك توت بالخيال والتاريخ المصري فقط بل استحوذ على الاهتمام الغربي نظرًا للكشف الهائل لمقبرته في القرن الماضي، وكان هذا الحدث من أهم الاحداث التي شهدها العالم خلال القرن العشرين.

توت عنخ آمون هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م. يعدّ توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات حققها أو حروب انتصر فيها كما هي الحال مع الكثير من الفراعنة؛ وإنما لأسباب أخرى تعدّ مهمة من الناحية التاريخية، ومن أبرزها اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف. واللغز الذي أحاط بظروف وفاته إذ اعتبر الكثير وفاة فرعون في سن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ و‌الجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا.

كل هذه الأحداث الغامضة، والاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ أمون التي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو جعلت من توت عنخ آمون أشهر الفراعنة لألغاز وأسئلة لا تزال بلا جواب، اعتبرها البعض من أقدم الاغتيالات في تاريخ الإنسانية. توفي توت عنخ آمون صغير السن ودفن في مقبرته- مقبرة 62- في وادي الملوك.

كان توت عنخ آمون بعمر التاسعة عندما أصبح فرعون مصر واسمه باللغة المصرية القديمة تعني "الصورة الحية للإله آمون"، كبير الآلهة المصرية القديمة. عاش توت عنخ آمون في فترة انتقالية في تاريخ مصر القديمة، حيث أتى بعد إخناتون الذي حاول توحيد آلهة مصر القديمة في شكل الإله الواحد الأحد. وتم في عهده العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة. تم اكتشاف قبره عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر. وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم.

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