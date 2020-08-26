لهواة التصوير.. نصائح لتنمية حسابك على إنستجرام

استخدام الوسوم

ضخ الأموال

صياغة السيرة الذاتية المثالية

استخدام القصص

اجتاحت منصة التواصل الاجتماعى إنستجرام العالم خلال السنوات الأخيرة، وبدأت كمنصة لمشاركة الصور مع وصف صغير للأشخاص الذين يقررون متابعة ملفك الشخصى.وتم تطوير "إنستجرام" منذ ذلك الحين إلى نظام أساسي يشارك الصور ومقاطع الفيديو وحتى لديه وضع (IGTV). ومع التطورات اللاحقة في منصة "إنستجرام" يُنظر إليها على أنها شىء يمكن أن يساعد في تسويق الأنشطة التجارية والمنتجات.كما يُعرف أصحاب الحسابات الذين يتابعهم عدد كبير من الأشخاص بالمؤثرين، حيث يبذلون الوقت والجهد في تنمية حساباتهم إلى الحد الذي يمكن فيه تحقيق الدخل.وإليكم 4 نصائح لتنمية حسابك على «إنستجرام» في عام 2020في عام 2007، فكر أحد مستخدمي «تويتر» في تجميع الموضوعات معًا في رسالة باستخدام وسم، وفي حين أن «تويتر» لم يأخذ الفكرة على الفور، فقد فعلها المستخدمون، مما يقودنا إلى ما نحن عليه الآن في آلية عمل الوسوم.وتجمع الوسوم التي تسبق الكلمة أو العبارة كل ما يقال عنها في صفحة النتائج، على سبيل المثال، إذا قمت بالبحث عن وسم #نصائح_تقنية في إنستجرام، سيظهر لك كل من نشر باستخدام هذا الوسم نتيجة لذلك.إذا كنت تتطلع إلى إنشاء حسابك وتشغيله بسرعة ولكن ليس لديك الوقت للاستثمار في محتوى عالي الجودة حتى الآن، فابحث عن طريقة مختلفة.إن امتلاك حساب لا يعبر عما يقدمه لن يثير حماس الأشخاص بطريقة جذابة. وإذا كنت شخصًا لم يفكر كثيرًا في سيرتك الذاتية، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى.الشيء الذي يعد إضافة إلى منصة إنستجرام هو ميزة القصة، التي تسمح للمتابعين بمشاهدة ما تقوله وتشاركه والتفاعل معه بسهولة، كما يمكنك إضافة روابط التجارة الإلكترونية.