«القوى العاملة»: صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل متضرر من كورونا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتي تصل إلى 348 مليونًا و375 ألف جنيه، لنحو 300 ألف و932 عاملًا يعملون في 3436 منشأة، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام)، وتم صرف 208 ملايين و872 ألف جنيه لـ201 ألف و94 عاملا يعملون في 3237 منشأة.أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليونًا و801 جنيه لـ 23 ألفًا و163 عاملا، يعملون في 102 منشأة قطاع خاص وعام.وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة قطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.