نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد مطلع 2021

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في وضع اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد "Nancy 10" استعدادًا لطرحه مع مطلع العام الجديد 2021 بعد عدة تأجيلات.وقال مصدر مقرب من صناع الألبوم في تصريحات لـ"الدستور" إن فريق عمل ألبوم نانسي عجرم يقوم حاليًا ببعض التغييرات الأخيرة على الألبوم، حيث تم استبعاد بعض الأغنيات من الألبوم عقب تسجيلها، ومنها أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع هادي شرارة.ويضم الألبوم العديد من الأغنيات باللهجة المصرية واللبنانية بينها "بدي حدا حبو" لزياد برجي، "ما تعتذر" لنبيل خوري، وأغنية لبنانية نفذت كاملة في تركيا مع عازفين أتراك بعنوان "معقول تنسى"، كما يضم الألبوم عددًا من الأغنيات باللهجة المصرية من بينها "حياة وحبك سفاح وسلامات وياما الحب أذاني".من ناحية أخرى أجلت نانسي عجرم طرح عدد من الأغاني السينجل والتي كان من المقرر طرحها خلال هذه الأيام لحين استقرار الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.