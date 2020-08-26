«ثقافة بنها» تقدم محاضرة عن العالم المصري يحيى المشد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة محافظة القليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة كفر شكر محاضرة عن "العام الهجري الجديد"، تناولت الأسباب التي أدت للهجرة، وأول من هاجر من المسلمين، وكيف كانت هجرة الرسول محمد ورفيقه أبوبكر الصديق.كما عقد ببيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "الشباب ودورهم في بناء مصر الحديثة"، ودارت حول أهمية دور الشباب في دفع عملية الإنتاج، الشباب ومحاولات هدم الثوابت الوطنية، من الأسرة نبدأ أطفال اليوم هم شباب الغد.قدم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "شخصيات من أعلام محافظة القليوبية.. العالم المصري يحيى المشد"، حاضرت فيها نورهان صابر، والتي عرفت العالم يحيى المشد بأنه واحد من أهم عشرة علماء على مستوى العالم في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية، وُلد بمدينة بنها عام 1932، وبعد دراسته التي أبدى فيها تفوقًا رائعًا حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة الإسكندرية، وكان ترتيبه الثالث على دفعته مما جعله يستحق بعثة دراسية عام 1956 لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في لندن، ولكن ولظروف العدوان الثلاثي تم تغيير مسار البعثة إلى موسكو، وعقب عودته التحق بهيئة الطاقة الذرية المصرية التي كان أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي أمر بإنشاء قسم للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، وأشرف الدكتور المشد في فترة تدريسه بالكلية على أكثر من 30 رسالة دكتوراه.فيما نظم بيت ثقافة أبوزعبل قراءة في كتاب "فن الشعر لبوالو" للدكتورعلي درويش، ويتكون الكتاب من 4 أجزاء أو 4 أغانٍ كما يسميها بوالو ويبحث في الجزء الأول في المبادئ العامة لفن الشعر، والجزء الثاني عن ألوان الشعر، والثالث عن الألوان الراقية في الشعر، والجزء الرابع عن إرشادات بوالو إلى الكتاب.وفي إطار نشاط "الطفل أونلاين"، قدم قصر ثقافة القناطر الخيرية مجلة مرئية للأطفال للتعريف بموقع محافظة القليوبية ومدنها، والتعريف بشعارها وأهم ما تتميز به، كما نظمت مكتبة بتمدة معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها خلال الفترات السابقة، بينما قدم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة حكي لقصة "مغامرة الصديقيتين" تأليف يعقوب الشاروني، كما نفذت مكتبة باسوس ورشة حكي لقصة "البصلة الحمراء" تأليف نهى محمود.