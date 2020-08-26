تقدم 70 خدمة.. الحكومة تطلق «مصر الرقمية» تجريبيًا

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيًا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد اليوم، موضحًا أنها تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمحكمة.وقال طلعت، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالقرية الذكية، إن تطوير 361 مكتب توثيق بالشهر العقاري كلف الدولة 3.2 مليار جنيه بهدف إتاحة خدمات التوثيق والشهر العقاري بدون عناء للمواطنين، معلنًا عن إتاحة جميع خدمات مصر الرقمية على تطبيق عبر الموبايل خلال عدة أيام، ويمكن المستخدمين أيضًا من الحصول على الخدمات التكنولوجية بالمحليات ومراكز الكول سنتر.وكان قد تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ وتتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال 5 منافذ، وهي تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري.ويتم العمل على ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كل المباني الحكومية، والتي يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرًصا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت.ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محور مركزي للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.