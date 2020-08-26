رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقدم 70 خدمة.. الحكومة تطلق «مصر الرقمية» تجريبيًا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:52 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيًا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد اليوم، موضحًا أنها تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمحكمة.

وقال طلعت، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالقرية الذكية، إن تطوير 361 مكتب توثيق بالشهر العقاري كلف الدولة 3.2 مليار جنيه بهدف إتاحة خدمات التوثيق والشهر العقاري بدون عناء للمواطنين، معلنًا عن إتاحة جميع خدمات مصر الرقمية على تطبيق عبر الموبايل خلال عدة أيام، ويمكن المستخدمين أيضًا من الحصول على الخدمات التكنولوجية بالمحليات ومراكز الكول سنتر.

وكان قد تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ وتتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال 5 منافذ، وهي تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري.

ويتم العمل على ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كل المباني الحكومية، والتي يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرًصا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت.

ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محور مركزي للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية شريكة في جريمة تقطيع جثمان ابنته

«الأوقاف»: المساجد مستعدة لاستقبال المصلين يوم الجمعة

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

«رش ضد الناموس» قد يكون حلًًا للقضاء على كورونا

باحثون يكشفون عن الأكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 أضعاف

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«ثقافة بنها» تقدم محاضرة عن العالم المصري يحيى المشد

«أجساد غير مُروضة» يفتتح الموسم الفنى لجاليرى مصر

«توت عنخ آمون» كتاب مصور للأطفال لـ بيكالاينين

«التنسيق الحضاري»: إصدار عن جاردن سيتي ضمن «ذاكرة المدينة»