مد إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجار

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.وأوضح وزيري، في بيان، أن القرار جاء استمرارًا لسياسة وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid- 19).