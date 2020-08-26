أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي خلال العطلة الصيفية (صور)

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عدة صور لها، اليوم الأربعاء، من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وعلقت لقاء الخميسي على الصور عبر حسابها: "تبدأ الحياة في نهاية منطقة راحتك".وشاركت لقاء الخميسي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.