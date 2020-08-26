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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بث مباشر.. «الدستور» داخل موقع مذبحة كفر الدوار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:54 م
مذبحة كفر الدوار
مذبحة كفر الدوار
البحيرة معوض هويدى
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تنقل جريدة "الدستور" بثًا مباشرًا من موقع مذبحة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي شهدت جريمة بشعة عقب عثور الأهالي 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، كردون أمني حول منزل ضحايا مذبحة كفر الدوار ومنعت الاقتراب منه.

وقال شهود عيان في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "علمنا بالحادثة فور سماع صراخ وعويل من منزل الضحايا، من شقيق المجني عليها وأولادها"، مشيرين إلى أنه فور دخولهم المنزل وجدوا طفلين ووالدتهما مذبوحين وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكد الشهود، أن الضحايا هم سكان جدد بالمنطقة منذ أيام قليلة، مضيفين أنه تم العثور على طفلة رضيعة عمرها 4 شهور بمسرح الجريمة وحالتها الصحية جيدة.

وشهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمتزلهم.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.

والضحايا هم كل من: "ياسمين. ع. م، 23 سنة، على.ا. م، 3 سنوات، محمد. ا. م، 3 سنوات".

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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