حسين زين ينعى الإعلامية عفاف عبدالرازق

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية الراحلة عفاف عبدالرازق، قائلًا: "أحد رواد الإعلام المصري التي قدمت للشاشة أعمالًا متميزة بمهنية واحترافية أسهمت في ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل"، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر.وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول في التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، وعملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة، منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، التي استمرت لسنوات طويلة.