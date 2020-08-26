«مدرسة الحب» الجزء الثالث يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تصدر اسم مسلسل مدرسة الحب 3 مؤشرات البحث علي جوجل، وذلك عقب عرض أول حلقاته عبر قناة OSN يا هلا، خاصة وإن أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة.كما حققت أغنية تتر العمل نجاحًا كبيرًا والتي قدمها النجم تامر حسني ووصلت في 24 ساعة إلى مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي "لينا حياة بعدين"، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.مسلسل "مدرسة الحب" يذاع في السادسة مساء، عبر قناة OSN، يا هلا الاولي، والحكاية الأولى تتكون من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة، محمد لطفي، صفاء سلطان وثم تليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.ويعتبر مسلسل «مدرسة الحب»، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.