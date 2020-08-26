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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 15 طن ملح سياحات فاسدة بالإسماعيلية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:47 م
ملح سياحات فاسد
ملح سياحات فاسد
الإسماعيلية : محمود الكيلانى
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قال حامد إبراهيم، مدير عام التموين بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم ضبط أكثر من 15 طن ملح السياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع اللحوم المصنعة، بالإضافة إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح "حامد"- في بيان اليوم الأربعاء- أن المديرية تواصل حملاتها المكثفة لمواجهة انتشار بعض السلع الفاسدة وفى مقدمتها ملح السياحات، خاصة أن الملح يدخل في العديد من الصناعات.

وأشار إلى أنه تتم المتابعة على شركات الجملة، وذلك للتأكد من توفير كل السلع التموينية التي يتم توزيعها على التجار التموينيين، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز خدمة متطور للتعامل مع المواطنين في حال فقد بطاقة التموين أو إيقافها أو الفصل أو عمل بطاقات جديدة.

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