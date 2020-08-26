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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مشروع الصرف الصحي بالميمون في بني سويف بـ63 مليون جنيه

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:46 م
مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي بالميمون
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مشروع الصرف الصحي بالميمون بتكلفة 63 مليون جنيه، بقدرة 420 ل ث.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، بدوي النويشي عضو مجلس النواب، والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس سيد حسان مدير فرع شمال بشركة المقاولون العرب، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية وشملت بيارة، عنبر التشغيل، وطلمبات ومولد، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي، واستمع لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات انحدار بأطوال 10 كيلو و400 متر وبقطر من 6 بوصة إلى 36 بوصة، وخط طرد HDPE قطر 810 مم بطول 17 كم، حيث يخدم المشروع 25 ألف نسمة بقريتي الميمون ونزلة الجنيدي ويصب في محطة المعالجة بأبوصير الملق.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع الصرف الصحي ذو أولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة من الخدمة، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية، والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة بهدف زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، ومثمنًا المساهمة الفاعلة لمؤسسة نهضة بني سويف، والتي تجسدت في مشاركتها في أعمال تركيب الوصلات المنزلية لعدد من المواطنين غير القادرين والأولى بالرعاية المستفيدين من المشروع، والتي تم تنفيذها تفعيلًا للبروتوكول الموقع في فبراير الماضي بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن.

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