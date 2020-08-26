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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علاء مرسى يعلن طرح «الحوت الأزرق» بدور العرض

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:35 م
علاء مرسي
علاء مرسي
حسين الجندي
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أعلن الفنان علاء مرسي، طرح فيلم "الحوت الأزرق" فى 15 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، معربًا عن سعادته بنجاحه في استكمال هذا العمل المهم، بما يحمله من رسالة تهم الأسرة المصرية.

وقال مرسي، في تصريحات خاصة، إن فيلم "الحوت الأزرق"، تجربة مهمة وجديدة بالنسبة له، تتناول اللعبة الشهيرة التي تصدى لها رجال الشرطة العظام، ولولا يقظة الأمن المصري، كانت ستسيطر على عدد كبير من شبابنا، مؤكدًا توجيه التحية داخل العمل لرجال الشرطة البواسل، على حماية أبنائنا من تلك اللعبة، التي أرهقت الشباب المصري، وكادت أن تودي بحياة العديد منهم، مشيرًا إلى أن العمل من إنتاجه، بالاشتراك مع الدكتور جمال فؤاد، والأستاذ أحمد فوزي.

ولفت الفنان علاء مرسي، إلى أنه أصر على استكمال العمل إنتاجًا وإخراجًا وتوزيعًا، رغم ما قابله من صعوبات تصل إلى التعجيز، مشددًا على أن جميع المتاعب تهون نظير عمل جاد يفخر به كل صناعه.

وأكد مرسي، أن الفيلم يخاطب كل الفئات، وخاصة الشباب، لكنه بإشراف عائلي والتوجه للأهل، في رسالة وتحذير، بضرورة أن يضعوا أبناءهم نصب أعينهم، وكشف خطورة عالم السوشيال ميديا، ويضم كوكبة من النجوم، مثل أحمد سلامة، جمال فؤاد، راندا البحيري، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسنى شتا بالإضافة إلى الفنان الكبير مدحت صالح بأغنية رائعة، وهو تأليف أسامة حسام الدين.

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