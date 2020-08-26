«إندبندنت»: عمر الأرض مليار سنة وهو أصغر من المتوقع

كشف علماء جيولوجيا مؤخرًا، عن التقديرات الجديدة بشأن العمر المحتمل لنواة كوكب الأرض الداخلية، ورجحوا أن يكون أقل مما كنا نعتقده في وقت سابق.وأجرى الباحثون دراستهم داخل المختبر، من خلال نظام محاكاة متقدم، من أجل معرفة العمر التقريبى لنواة كوكب الأرض الداخلية، على نحو أكثر دقة.وأعلن الباحثون عن أن عمر نواة الكوكب قد تكون ما بين مليار و1.3 مليار سنة، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التقدير الجديد أقل عمرًا بكثير من الأرقام التي كانت متداولة في وقت سابق، وكانت تتحدث عن عمر ما بين 1.3 إلى 4.5 مليار سنة.من جانبهم، يقول الخبراء إن تقدير هذه الأرقام مهم جدًا، لأنه ليس مجرد فضول، بل يساعد على فهم ما يقع داخل الأرض وكيف يؤثر الأمر على الحرارة وما يعرف بـ«المولد الأرضى» أو الآلية التي تبقي على المجال المغناطيسي للأرض في مكانه وتضمن حمايتنا من أشعة الشمس الضارة.وفي السياق نفسه، قال الباحث في علوم الأرض بجامعة تكساس جونج فو لين، إن الناس شغوفون لمعرفة أصل المولد الأرضي وقوة المجال المغناطيسي للأرض.وأوضح الأكاديمي المشرف على الدراسة، أن سبب هذا الاهتمام هو تأثير تلك الأمور، أي المولد الأرضي والمجال المغناطيسي، على إمكانية الحياة فوق كوكب الأرض أي قابلية الأرض لأن تكون مأهولة.وتتكون النواة الداخلية لكوكب الأرض من طبقة حديد صلب إلى جانب طبقة خارجية من حديد سائل أو الصهارة.وحاول الباحثون أن يرصدوا الطريقة التي يعمل بها الحديد على تحويل الحرارة من أجل الحصول على معلومات بشأن النواة، من قبيل العمر التقريبى لهذا الجزء «الغامض» من الأرض.