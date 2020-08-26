"تهديد بدون حرب".. كيف تتعامل إسرائيل مع البالونات الحارقة من غزة؟

ولكن ما الذي تريده إسرائيل الآن؟

منذ أسابيع ازداد التوتر في جنوب إسرائيل، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل، فيما ردت الأخيرة بقصف مواقع عسكرية لحركة حماس، وبذل الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، جهوداً لمنع جولة عسكرية جديدة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى تسوية بعيدة المدى تعيد الهدوء.عمليات إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تسببت فى اندلاع العديد من الحرائق في المستوطنات القريبة من القطاع، وفي معظم الحالات تمت السيطرة على هذه الحرائق دون وقوع أضرار مادية كبيرة.بموازاة ذلك، قامت إسرائيل بإغلاق منطقة صيد الأسماك في شاطئ غزة بشكل مطلق، وإغلاق المعابر، وأوقفت إدخال الوقود إلى القطاع، وفي إثر ذلك تم تقليص تزويد الكهرباء في أنحاء القطاع بصورة كبيرة للضغط على حماس، ولكن في الوقت نفسه، فإن إسرائيل توافق على إدخال المال من قطر إلى قطاع غزة، ولدعم مشاريع دولية أُخرى، لكن فقط بشرط الوقف التام لعمليات إطلاق البالونات المفخخة والحارقة فى اتجاه إسرائيل.كما يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد أمنى، ولإمكان تجدّد إطلاق الصواريخ والقذائف من القطاع. وقام الجيش بنشر بطاريات "القبة الحديدية" على نطاق واسع في الجنوب تحسبًا لاحتمال حدوث تصعيد.وفي محاولة لكبح اندلاع جولة حرب جديدة فى الجبهة الجنوبية، هددت إسرائيل باستئناف عمليات الاغتيال ولمّح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى أنه في حال استمرار التصعيد الأمنى، ستعود إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، كذلك أطلقت "حماس" تهديدات مماثلة. وقال خليل الحية أحد كبار قادتها: "إن يدنا على الزناد. سنرد على القذيفة بقذيفة، وعلى الصاروخ بصاروخ، وعلى عمليات القتل بعمليات قتل".وتشير التقديرات السائدة في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن احتمالات حدوث تصعيد ما زالت أكبر من احتمالات التهدئة.فإن التوصل لاتفاقات بعيدة المدى لا يزال يتعلق بقضايا خلافية مثل حل مسألة الأسرى والمفقودين. وتشكك المحافل ذات الصلة بالموضوع في أن يكون الأمر سهلاً على خلفية المطالب العالية التي طرحتها حماس، والتي لا تنوي إسرائيل الاستجابة لها.ولكن في الوقت نفسه، فإنه حسب التقديرات، بأن حماس ليست لها مصلحة في تصعيد واسع في الجبهة. والأحداث الأخيرة هي في الأساس نتيجة للضائقة الاقتصادية في غزة، وبعض من جهود حماس للتغلب عليها، وضمان استمرار التمويل القطري لأطول فترة ممكنة، باستئناف سلسلة من المشاريع المدنية، وكذلك تهدف حماس إلى جذب اهتمام المجتمع الدولي، الذي يهتم الآن بلبنان في الانفجار الضخم فى بيروت، في إسرائيل يتفهمون هذه الدوافع، ولكن يصروا على ضرورة وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة.وكجزء من المحاولة لبث لحماس ثمن الربح والخسارة، شددت إسرائيل الضغط العسكري والاقتصادي الذي تمارسه على القطاع. تؤثر هذه الخطوات بشكل مباشر في سكان القطاع، ومن خلالهم على حماس. فمعنى وقود أقل هو ساعات كهرباء أقل، ومعنى بضائع أقل هو نشاط اقتصادي أقل، ومعنى صيد أقل هو ضائقة حقيقية في الشارع الغزي، والرهان أن حماس لن تتمكن من الصمود أمام هذا الضغط الداخلي لفترة طويلة، وتأمر حماس بوقف إطلاق البالونات، الأمر الذي يسمح بعودة الهدوء والحياة الطبيعية في الغلاف.المعضلة أمام إسرائيل الآن هي ما إذا كان يجب تشديد قوة الرد والهجمات في القطاع؟ بمعنى أنه حتى الآن فإن الهجمات التي تقوم إسرائيل بشنها ضد أهداف تابعة لـ"حماس" تهدف إلى إصابة بنى تحتية لهذه الحركة من دون المساس بناشطيها لعدم دفع حماس نحو التصعيد، فهل ستغير نهجها وتدفع بالمزيد من القوة لمواجهة البالونات الحارقة؟حسب المؤشرات والتاريخ في التعامل الإسرائيلي مع حماس خلال السنوات الأخيرة التي تلت حرب غزة 2014، فإن إسرائيل غير معنية بنشوب جولة عسكرية جديدة، وكل ما تريده من غزة هو الهدوء.وفي هذه المرحلة، يفضلون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعطاء فرصة للاتصالات من خلال الوسطاء، مثل مصر من أجل التوصل إلى تهدئة المنطقة.مع ذلك، يدركون في تل أبيب أن إطلاق البالونات يمس بالإحساس بالأمن الشخصي لسكان غلاف غزة، والتقدير هو أنه إذا استمرت الحرائق وقتاً طويلاً، سيضطر الجيش إلى التشدد في رده، ولكن دول التورط في حرب.