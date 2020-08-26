توفيق عبدالحميد يكشف لـ«الدستور» عن تاريخ ميلاده الحقيقي

تواصلت "الدستور" مع الفنان توفيق عبدالحميد، هاتفيًا، لتهنئته بعيد ميلاده الـ64 حسب موقع ويكيبيديا؛ لنفاجأ به يخبرنا أن تاريخ ميلاده المذكور غير صحيح، حيث إنه ولد في 16 سبتمبر من عام 1956، وليس 25 أغسطس، مطالبًا الجميع تحري الدقة في نشر مثل هذه المعلومات والتفاصيل عن حياته.وأكد الفنان توفيق عبدالحميد أنه ليس ممتنعًا عن التمثيل ولكنه ينتظر العمل المناسب، والدور الذي يستحق عودته مرة أخرى، وفي حالة إيجادهما لن يتأخر عن العودة مرة أخرى، قائلًا: "ربنا ييسر الحال لو فيه حاجة كويسة إن شاء الله هرجع".يشار إلى أن الفنان توفيق عبدالحميد أثار جدلًا كبير مؤخرًا أثناء تكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري تحت رئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، حيث تم تكريمه عن مسيرته الفنية الطويلة، وخلال مسيرة فنية طويلة قدم العديد من الأدوار الهامة بين السينما والدراما.