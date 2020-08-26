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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رواد الشوشيال ميديا عن كليب «أماكن السهر»: فرح العمدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:21 م
أماكن السهر
أماكن السهر
نور أيمن
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أصبح كليب عمرو دياب الجديد "أماكن السهر" برفقة الفنانة دينا الشربيني، الأكثر تداولا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، متصدرا الترند.


انتشار الكليب بسرعة وتحقيق مشاهدات عالية في ساعات قليلة، ما جعله يستحوذ على النصيب الأكبر من الجدل، إضافة إلى تواجد دينا_الشربيني، لذا نقدم أبرز ملاحظات رواد الميديا عليه.

نالت الأغنية إشادات الكثيرين، عقب طرح البرومو الخاص منذ أيام، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

- أول التعليقات حول ظهور دينا الشربيني انه دعاية لتصدرها التريند من جديد، بعد ان اختفت عن الساحة بمجرد انتهاء مسلسلها برمضان الماضي، وأنه يجب ان تكون علاقتهما ذات خصوصية أكثر من ذلك، كما انه يعتبر أول ظهور لدينا مع عمرو دياب في عمل فني.

واعتبر البعض الأغنية الجديدة والكليب دعاية مباشرة لـ ‎دينا الشربيني بسبب غزل كلمات الأغنية بها بجمل مثل:" قمر واتشهر.. وله حبايب بالملايين" بجانب اختفائها من الساحة الفنية، فيما وجد البعض انها محظوظة للغاية وعلقت مريم "تحميل دعاء أم دينا الشربيني أضغط ١".

- ظهور الأصدقاء المُقربين من عمرو دياب ودينا الشربيني، خلال مشاهد الكليب، وأبرزهم عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، رجل الأعمال هاني الشامي، الشاعر الغنائي تامر حسين وغيرهم، وما جعل البعض يرى أنه غير لايناسب مع فكرة تقديم كليب، في ظل انه يتشارك الاصدقاء الظهور في الاعلانات وليست الكليبات فقط، وعلق البعض "هو فرح العمده".

- تم تصوير الكليب في هاسيندا باي، هاسيندا وايت، وبعض الأماكن المطلة على البحر في الساحل الشمالي، مناطق المشاهير، لغلاء الاسعار بها، وعدم قدرة الكثيرين في الحصول على يوم واحد بها.

- بالرغم من اعجاب جماهير الهضبة بكليب ‎أماكن السهر والأجواء المبهجة به، إلا انه لم يسلم من الانتقادات أيضًا وأبرزها تصوير الكليب في وضح النهار رغم أن عنوان الأغنية "أماكن السهر"، وعلق ابعض على فكرة عدم ظهور سهرة خلال الكليب، "أماكن السهر.. ليه الكليب مفهوش ولا سهرة".

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