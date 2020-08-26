المؤبد لـ 16 متهمًا بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من البنوك

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المؤبد، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد البنوك.بدأت القضية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك يتهم فيه 16 متهما بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال البنك.تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، انشأوا شركة وهمية باسم الشركة المصرية الدولية للتجارة وتوزيع المواد الغذائية، قدموا سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية للبنك، تبين بعد ذلك أنهما مزورين، وطلبوا من البنك تسهيلات ائتمانية وقروض بضمان الشركة، وحصلوا على مبلغ 2 ونصف مليون جنيه، ولكن بعد ذلك لم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم وبإعادة الاستعلام عن الشركة تبين عدم وجودها بمقرها.