أسيوط تفرض الإجراءات الاحترازية في 4081 مسجدا استعدادا لصلاة الجمعة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالمساجد كارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه، وغيرها حفاظًا على سلامة المصلين.وأشار المحافظ إلى استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي سوف تقام بها صلاة الجمعة، والتي يصل عددها 4081 مسجد على مستوى المحافظة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد مع استمرار إغلاق دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية داخل دور العبادرة.وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة وتكثيفها استعدادًا لعودة صلاة الجمعة، مشددا على تنفيذ كافة القرارات والاجراءات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزارة ووزارة الأوقاف في هذا الشأن بكل حزم ودون التهاون مع أي مخالفة، واستكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».وأوضح الشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن مديرية الأوقاف استعدت بخطة متكاملة لعودة صلاة الجمعة بـ 4081 مسجد طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لافتًا إلى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات المعلن عنها والمنظمة لعودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.وشدد القبيصي على عدم تجاوز الخطباء والأئمة ـ المصرح لهم فقط من مديرية الأوقاف بالصعود للمنبرـ للوقت المحدد للخطبة حاليًا (10دقائق) مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد على أن يتم التعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة قد تحدث، لافتا إلى شن حملات متابعة تعقيم وتطهير المساجد والتأكد من وضع علامات التباعد.كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق «صحة مصر».