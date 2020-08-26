إجراءات احترازية مشددة قبل فتح حدائق المنتزه بالإسكندرية

شهدت حدائق المنتزه شرق الإسكندرية، أعمال تطهير وتعقيم واسعة استعدادا لفتحها واستقبال الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما أعلنت إدارة حدائق المنتزه بالإسكندرية، برئاسة اللواء بهاء طاحون، عن فتح الحدائق لاستقبال الجمهور يوم 1 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبشروط لاستقبال روادها.وعلقت الإدارة لافتة بمدخل المنتزه تتضمن ميعاد فتح الحدائق يوم 1 سبتمبر المقبل، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات استرشادية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين زوارها.