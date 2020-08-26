رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات احترازية مشددة قبل فتح حدائق المنتزه بالإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:15 م
حدائق المنتزه بالإسكندرية
حدائق المنتزه بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
شهدت حدائق المنتزه شرق الإسكندرية، أعمال تطهير وتعقيم واسعة استعدادا لفتحها واستقبال الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت إدارة حدائق المنتزه بالإسكندرية، برئاسة اللواء بهاء طاحون، عن فتح الحدائق لاستقبال الجمهور يوم 1 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبشروط لاستقبال روادها.

وعلقت الإدارة لافتة بمدخل المنتزه تتضمن ميعاد فتح الحدائق يوم 1 سبتمبر المقبل، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات استرشادية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين زوارها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

تامر أمين يكشف مفاجأة فى انتقال أحمد فتحى لـ«بيراميدز»

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يبدأ إعداد تقارير عن المباني التاريخية بالقصير

كيف أنهي البابا كيرلس الخامس نفوذ الإرساليات الأمريكية في مصر

مفوضية الأمم المتحدة تختار المنشد محمد نشأت مديرًا للعلاقات العامة

السفارة المصرية في روسيا تطلق مسابقة «ارسم مصر» غدا