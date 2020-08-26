بسبب كورونا.. انكماش اقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي 9.8%

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن الدول الـ 37 الأعضاء بالمنظمة سجلت تراجعا اقتصاديا بنسبة 9.8 % خلال الربع الثاني من عام 2020.وأضافت المنظمة أن تأثير تفشي فيروس كورونا وإجراءات الاغلاق تجاوز تأثير الأزمة المالية في ذروتها، حيث انكمشت اقتصاديات دول المنطقة بنسبة 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2009.وسجلت بريطانيا أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي بين اقتصاديات دول مجموع السبع، وجمعهم أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي، بلغ 20.4 %.وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تراجع اقتصادها بنسبة 13.8 % خلال الربع الثاني، عقب انخفاضه بنسبة 5.9 % خلال الربع الأول.وتراجع إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا بنسبة 12.4 %، وكندا بنسبة 12% وألمانيا بنسبة 9.7 %.وأفادت المنظمة أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بنسبة سالب 9.5%، وانخفض إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 7.8 وبلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي السنوية سالب 10،9 % خلال الربع الثاني من عام 2020.