وزيرة الصحة تحذر من «سبب» ينذر بموجة كورونا ثانية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حدوث "موجة ثانية" لفيروس كورونا المستجد، يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، محذرة من الأمر الذي قد يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خيث استعرضت الوزيرة آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، وتناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.