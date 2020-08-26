مستشار الرئيس لـ«الصحة»: أزمة كورونا أبرزت كفاءة أطباء مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه مع ظهور أزمة فيروس كورونا بدأ الحديث حول نقص أعداد الأطباء، لافتا إلى أنه من الممكن لكليات الطب أن تستوعب أعداد أكبر للطلاب خاصة مع كثرة كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نوعين لهجرة الأطباء داخلية وأخرى خارجية، الداخلية تتمثل في ابتعاد الأطباء من العمل في المستشفيات الحكومية.وذكر: "إذا استطعنا تحسين ظروف العمل، والتحسين الجزئي لدخل الكوادر الطبية، والتوزيع الجيد، وتوفير مقومات المعيشة الكريمة والجيدة يمكن أن يحد ذلك من الهجرة الداخلية والخارجية".وأشار إلى أن العدد الكبير من الأطباء المصريين المدربين والمتعلمين في الجامعات المصرية أمامهم عشرات الأضعاف من هذا العدد يشرف مصر في دول العالم خاصة دول الخليج، وعشرات المئات والآلاف من الأطباء يخدمون مصر بكل أمانة وضمير وخبرة وعلم، مؤكدًا أن جائحة كورونا أبرزت كفاءة الأطقم الطبية وجوهر وخدمة الأطباء.