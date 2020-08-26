«ماكرون» في لبنان مطلع سبتمبر

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.وكان وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، قال فى تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس ماكرون، سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع أن يكون الشهر المقبل.يذكر أن الرئيس ماكرون زار لبنان في 6 أغسطس الجاري، عقب يومين من انفجار مرفأ بيروت، داعيًا العالم لمساعدة لبنان.