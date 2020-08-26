رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ماكرون» في لبنان مطلع سبتمبر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:11 م
ماكرون
ماكرون
مروة عنبر
طباعة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، قال فى تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس ماكرون، سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع أن يكون الشهر المقبل.

يذكر أن الرئيس ماكرون زار لبنان في 6 أغسطس الجاري، عقب يومين من انفجار مرفأ بيروت، داعيًا العالم لمساعدة لبنان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

حقيقة بقاء أحمد فتحي في الأهلي الموسم المقبل

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

محمد طارق: مقدمة «ديفالو» تمزج بين الحقيقة وشخصية البطل

«التنسيق الحضاري» يبدأ إعداد تقارير عن المباني التاريخية بالقصير

كيف أنهي البابا كيرلس الخامس نفوذ الإرساليات الأمريكية في مصر

مفوضية الأمم المتحدة تختار المنشد محمد نشأت مديرًا للعلاقات العامة