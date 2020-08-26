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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حقيقة فيديو مشاركة المئات في زفة مولد الشيخ الغباشي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:39 م
زفة الغباشى
زفة الغباشى
كتب: عمرو رشدى
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أظهر فيديو تم نشره على مجموعات الصوفية على مواقع التواصل الإجتماعي، مشاركة المئات من مريدى ومحبي الشيخ الصوفي محمد الغباشى فى زفة مولده بسوهاج، والذى ينظم فى نفس الموعد من كل عام، حيث لم يتم إقامة المولد هذا العام، ولكن تم تنظيم زفة المولد فقط خوفًا من تطبيق أى عقوبات على القائمين على الفعاليات الصوفية.

وقال الشيخ محمد القاضي، نائب الطرق الصوفية بسوهاج، إن هذا الفيديو قديم وغير صحيح، لأننا أصدرنا تعليماتنا للجميع بوقف أى نشاط ديني أو صوفي التزامًا بتوجيهات وزارة الصحة المصرية ومشيخة الطرق الصوفية الجهة المنوط بها السماح بإقامة هذه الفعاليات الدينية، ولذلك نشك أن تكون هذه الاحتفالية حديثة، فهناك الكثير من الشباب المنتمين للطرق الصوفية أصبح يجيد استخدام مواقع ىالتواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، ومن الممكن والوارد أن يقوم هؤلاء الشباب بنشر أى فيديو قديم لأى فعالية.

وتابع " القاضى" فى تصريحات لـ " الدستور"، أن الطرق الصوفية بسوهاج وصعيد مصر ملتزمة التزامًا تامًا بالتوجيهات والأوامر الصادرة فى هذا الشأن، لأن أرواح المواطنين غالية جدًا ولا يجب الاستهانة بها، ونحن من أول يوم تم الإعلان فيه عن ظهور فيروس كورونا المستجد اتخذنا الاحتياطات اللازمة والواجبة. اضغط هنا

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