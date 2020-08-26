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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان هنعمل لغبطيطا لـ حسن شاكوش وعمر كمال يتصدر الترند (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:12 م
عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
حسين الجندي
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طرح الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش، أغنية جديدة تحت اسم هنعمل لغبطيطا وتصدرت التريند بعد الإعلان عنها بساعات، وخاصة تريند جوجل.

وتميزت الأغنية بتقديم موسيقي المهرجانات الشهيرة المعروفة التي تقدم من أجل الرقص، فيما لاقت الأغنية إعجاب محبي أغاني المهرجانات.

كلمات أغنية هنعمل لغبطيطا

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "رجعنا ليكو، هنعلم تاني فيكو، جامدين دايما عليكو، كاسحين كل المجال، يلا الدنيا زيطا، وهنعمل لغبطيطيتا، أسامينا دي ع الخريطه، معروف مين التقال، التعليم ف الرأس، قولنا مش بالكراس، يا حتت بونبانويا، يا حتت اناناس، يا بت فردايه واستك، والعود حلو وفنتستك، علي صوتي بتهزي وسطك، ضحكتك هيا ميزتك، جاي ليه تصالحني، ياللي انت زمان جارحني، متقوليش اسف سامحني، بعدك عني دا هيريحني، البت دي عايزه بوسه، هتشوفها تقول عروسه، سنيوره مالعين المحروسه، طب ليه عملالي مقموصه، وركبت الاكس 6، بطلت اركب انا تاكس، وعملت السيكس باكس، وبلاغيكي بتتقلي، هننزل شيشه ميكس، ونقضي السهره لوكس، وجايبلك اغلي بوكس، ولساكي بتتقلي، انتي خلبوصايا، ملفوفه ف العبايه، مكسوفه يا مشمشايا، متفوكي خليكي معايا، نفسي ف الذبادي، طب صعب ولا عادي، انا شكلي هروح دادي، واطلب منو الايادي، قلبوظه مقلبظه، ويالهوي لو متنرفزه، تلاقيها حلوه ومعجزه، زي اللوحه المتبروزه، سمباتيك يا قوطه، ف المشيه تشوفها بطه، بتعدي ف اى حته، دي بتلف خمسه وسته".

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