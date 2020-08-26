مهرجان هنعمل لغبطيطا لـ حسن شاكوش وعمر كمال يتصدر الترند (فيديو)

كلمات أغنية هنعمل لغبطيطا

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "رجعنا ليكو، هنعلم تاني فيكو، جامدين دايما عليكو، كاسحين كل المجال، يلا الدنيا زيطا، وهنعمل لغبطيطيتا، أسامينا دي ع الخريطه، معروف مين التقال، التعليم ف الرأس، قولنا مش بالكراس، يا حتت بونبانويا، يا حتت اناناس، يا بت فردايه واستك، والعود حلو وفنتستك، علي صوتي بتهزي وسطك، ضحكتك هيا ميزتك، جاي ليه تصالحني، ياللي انت زمان جارحني، متقوليش اسف سامحني، بعدك عني دا هيريحني، البت دي عايزه بوسه، هتشوفها تقول عروسه، سنيوره مالعين المحروسه، طب ليه عملالي مقموصه، وركبت الاكس 6، بطلت اركب انا تاكس، وعملت السيكس باكس، وبلاغيكي بتتقلي، هننزل شيشه ميكس، ونقضي السهره لوكس، وجايبلك اغلي بوكس، ولساكي بتتقلي، انتي خلبوصايا، ملفوفه ف العبايه، مكسوفه يا مشمشايا، متفوكي خليكي معايا، نفسي ف الذبادي، طب صعب ولا عادي، انا شكلي هروح دادي، واطلب منو الايادي، قلبوظه مقلبظه، ويالهوي لو متنرفزه، تلاقيها حلوه ومعجزه، زي اللوحه المتبروزه، سمباتيك يا قوطه، ف المشيه تشوفها بطه، بتعدي ف اى حته، دي بتلف خمسه وسته".





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