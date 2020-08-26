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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو»: بحثت بالبحرين مواجهة نفوذ إيران الخبيث بالمنطقة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:06 م
بومبيو
بومبيو
منار أحمد
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه بحث في البحرين مواجهة النفوذ الإيراني، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

ووصل "بومبيو" إلى البحرين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط، جاءت بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سعيد بوصولي إلى الخليج اليوم، نحتاج إلى اتحاد الخليج الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران وبناء سلام ورخاء دائمين».

وأضاف أنه من الضروري اغتنام زخم المعاهدة التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بين الإمارات وإسرائيل والتي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس الجاري.

وكان وزير الخارجية الأمريكية قد توجه إلى مدينة القدس قبل أن يزور الخرطوم، حيث بحث والمسؤولين السودانيين تعزيز العلاقات بين السودان وإسرائيل.

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