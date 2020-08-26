رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مريدو الصوفية يطالبون بعودة الحضرة: «مشتاقون»

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:12 م
مريدو الصوفية
مريدو الصوفية
عمرو رشدي
طباعة
ظروف نفسية صعبة يمر بها مريدو الصوفية فى مصر، بسبب توقف حلقات الذكر، ما دفعهم إلى مطالبة مشايخهم بالتحرك العاجل لعودة النشاط الصوفى من جديد، حتى لا تسوء حالتهم النفسية أكثر من ذلك، حيث تعد تأدية طقوس الحضرة والذكر الصوفى بمثابة الغذاء الروحى للمريدين.

وقال الدكتور عبدالباسط هارون، عضو الطريقة العزمية بمحافظة سوهاج، إنه منذ توقف الحضرات الصوفية أصيب مريدو الصوفية بحالة من التعب النفسى والوجدانى، مشيرًا إلى أنه قبل تفشى فيروس كورونا كان المريد يحضر حلقات الذكر مرتين فى الأسبوع تقريبًا، وبعد قرار وقف الأنشطة الدينية والصوفية، توقفت الحضرات تمامًا.

وطالب «هارون» مشيخة الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف بعودة الحضرات لكونها غذاء الروح عند أهل الصوفية، خاصة أن غالبية تلك الحضرات تقام فى مساجد الأوقاف التى أعيد فتحها.

وقال الشيخ حسن المغازى، عضو الطريقة البرهامية الصوفية، إن الحضرات هى زاد المريد الصوفى، ولا يكون المريد مريدًا إلا بتأدية طقوس الحضرة الصوفية، ولذلك أدى منعها إلى حدوث كارثة، هى ذهاب الشباب إلى مقار السلفيين السرية فى الإسكندرية والمنوفية والبحيرة.

موضوعات متعلقة

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

العسل أفضل علاج لنزلات البرد عند الكبار والصغار

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يبدأ إعداد تقارير عن المباني التاريخية بالقصير

كيف أنهي البابا كيرلس الخامس نفوذ الإرساليات الأمريكية في مصر

مفوضية الأمم المتحدة تختار المنشد محمد نشأت مديرًا للعلاقات العامة

السفارة المصرية في روسيا تطلق مسابقة «ارسم مصر» غدا