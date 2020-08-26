مريدو الصوفية يطالبون بعودة الحضرة: «مشتاقون»

ظروف نفسية صعبة يمر بها مريدو الصوفية فى مصر، بسبب توقف حلقات الذكر، ما دفعهم إلى مطالبة مشايخهم بالتحرك العاجل لعودة النشاط الصوفى من جديد، حتى لا تسوء حالتهم النفسية أكثر من ذلك، حيث تعد تأدية طقوس الحضرة والذكر الصوفى بمثابة الغذاء الروحى للمريدين.وقال الدكتور عبدالباسط هارون، عضو الطريقة العزمية بمحافظة سوهاج، إنه منذ توقف الحضرات الصوفية أصيب مريدو الصوفية بحالة من التعب النفسى والوجدانى، مشيرًا إلى أنه قبل تفشى فيروس كورونا كان المريد يحضر حلقات الذكر مرتين فى الأسبوع تقريبًا، وبعد قرار وقف الأنشطة الدينية والصوفية، توقفت الحضرات تمامًا.وطالب «هارون» مشيخة الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف بعودة الحضرات لكونها غذاء الروح عند أهل الصوفية، خاصة أن غالبية تلك الحضرات تقام فى مساجد الأوقاف التى أعيد فتحها.وقال الشيخ حسن المغازى، عضو الطريقة البرهامية الصوفية، إن الحضرات هى زاد المريد الصوفى، ولا يكون المريد مريدًا إلا بتأدية طقوس الحضرة الصوفية، ولذلك أدى منعها إلى حدوث كارثة، هى ذهاب الشباب إلى مقار السلفيين السرية فى الإسكندرية والمنوفية والبحيرة.