ضبط 3 عاطلين بـ«هيروين وفودو» بالقاهرة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو و600 جرام من مخدر "الفودو"، و195 جرام "هيروين" بمنطقتي المطرية والزاوية الحمراء.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة ضبط كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بالمطرية.كما تم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 600 جرام، مبلغ مالى بحوزة مسجل خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.وفى الزاوية الحمراء، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 195 جراما، مبلغ مالى، هاتفين محمول بحوزة مسجل خطر.وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.