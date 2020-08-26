محافظ قنا: منع فصل التيار الكهربائي نهارا حرصا على راحة المواطنين

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا منع فصل التيار الكهربائي الناتج عن إجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات والمحولات نهارا، وذلك حرصا على راحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.أوضح الداودي أنه تم التنسيق مع مسئولي مديرية الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بالمراكز والقرى على أن تبدأ فجرا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحا بحد أقصى، مؤكدا أننا جميعا نعمل لخدمة المواطنين وحريصون على توفير كافة سبل الراحة لهم.ونوّه محافظ قنا إلى أن "هناك أعطال مفاجئة خارجة عن إرادتنا تتسبب فى فصل التيار الكهربائي، وحال حدوثها يتم الدفع بفرق الصيانة المتخصصة فورا لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن".