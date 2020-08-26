رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أحدث ظهور لـ أحمد فهمي في لبنان (صورة)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:07 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
ياسمين عباس
طباعة
شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه، صورة جديدة له من لبنان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمي بالنظارة والسلسلة من أحد الفنادق في لبنان لتصوير مسلسل "أسود فاتح"، وعلق على الصورة قائلا: "Good morning، good vibes full energy...اسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

«التعليم العالى» تعلن زيادة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

منوفى يغتصب ابنته 3 سنوات قبل أن تكتشف جريمته

«ممدوح حمزة» و«الاستيلاء على أراض بـ500 مليار جنيه» أبرز محاكمات اليوم

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

27 عامًا على رحيل «الملهم» عبداللطيف عقل

يا فكيك.. مفردات الهروب فى الحارة المصرية

صناع «سينما مصر» يكرمون مدحت العدل بدار الأوبرا

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة