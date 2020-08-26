أحدث ظهور لـ أحمد فهمي في لبنان (صورة)

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه، صورة جديدة له من لبنان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد فهمي بالنظارة والسلسلة من أحد الفنادق في لبنان لتصوير مسلسل "أسود فاتح"، وعلق على الصورة قائلا: "Good morning، good vibes full energy...اسود فاتح".مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.