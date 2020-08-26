«القاهرة للمقاولات»: طورنا الموارد البشرية لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات

قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته اهتمت للغاية بتطوير قطاع الموارد البشرية في الشركة.وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير الموارد البشرية يعمل على رفع كفاءة العمالة في تنفيذ المشروعات والمهام المطلوبة منهم.وأشار مرسي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تطبق نظام تطوير الموارد البشرية في جميع الشركات التابعة لها ضمن خطة التطوير التي يتم تنفيذها في الشركات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.