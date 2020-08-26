رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القاهرة للمقاولات»: طورنا الموارد البشرية لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:53 ص
المهندس نشأت مرسي
المهندس نشأت مرسي
أسامة الشندويلي
طباعة
قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته اهتمت للغاية بتطوير قطاع الموارد البشرية في الشركة.

وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير الموارد البشرية يعمل على رفع كفاءة العمالة في تنفيذ المشروعات والمهام المطلوبة منهم.

وأشار مرسي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تطبق نظام تطوير الموارد البشرية في جميع الشركات التابعة لها ضمن خطة التطوير التي يتم تنفيذها في الشركات.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. زوجة محامي الطالبية شريكة في جريمة تقطيع جثمان ابنته

العثور على 3 جثث مذبوحين من أسرة واحدة داخل منزلهم بالبحيرة

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

موعد دخول المدارس ٢٠٢٠ وبدأ فتح الجامعات المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«لا أستطيع إخراج ما قدمه شاهين وأبو سيف»..كيف تحدثت إيناس الدغيدي عن أفلامها؟

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

نجلاء فتحي: زواجي الأول مراهقة و«الجراج» أصعب فيلم في حياتي

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

طائرا بطريقان مثليان يصبحان أمهات لأول مرة بإسبانيا

من ثغراته ونقاط ضعفه.. هكذا يخترق العلماء كورونا

كيف تدمر العدوى المرضية منظومة المناعة؟

بيع قطعتين من بقايا نيزك «سيخوت» بسعر خيالى

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الانحرافات الأخلاقية داخل الجماعة الإرهابية
ماجد حبته
المشرق الجديد.. لا جديد غير الاسم
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
المزيد

الثقافة

27 عامًا على رحيل «الملهم» عبداللطيف عقل

يا فكيك.. مفردات الهروب فى الحارة المصرية

صناع «سينما مصر» يكرمون مدحت العدل بدار الأوبرا

مصاب فى حريق مسرح بنى سويف يناشد الرئيس التدخل ليعيش حياة كريمة