ضبط 19 متهمًا بالتسول واستغلال الأطفال بالطالبية وبولاق (صورة)

أسفرت جهود إدارة رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية، في منطقتي الطالبية، وبولاق الدكرور.أسفرت الجهود - خلال 24 ساعة- عن ضبط 19 متهمًا بممارسة أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم 8 أطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة للاستفادة المادية والتربح من خلالهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.